مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في بث مباشر ببطولة كأس مصر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في بث مباشر ببطولة كأس مصر 2021، والتي ستقام ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو، على ملعب السويس الجديد.

تنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان.

وتُنقل المباراة المؤجلة بالدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر منذ يوم الرابع من يونيو الجاري، في بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت، بصوت المعلق بلال علام، كما تنقل عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة المصرية، وراديو أون سبورت FM مصحوبة بستوديو تحليلي.

وسيتأهل الفائز من هذه المقابلة لمواجهة نادي أسوان في الدور نصف النهائي، حيث تمكن اسوان من هزيمة المصري البورسعيدي في ربع النهائي يوم 31 مايو الماضي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2/2، مع الإشارة إلى أن ثنائية أسوان سُجلت في الوقت المُحتسب بدل من ضائع عن طريق عمرو رضا وأشرف مجدي (دق 91 و93).

وكانت آخر مواجهة جمعت الزمالك بفريق مصر المقاصة قد لعبت يوم 28 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري المممتاز، وانتهت بفوز عريض للفارس الأبيض بنتيجة 1/4، وسجل المغربي أشرف بن شرقي الهدفين الأول والثالث، بينما تكفل يوسف أوباما بالهدفين الثاني والرابع، وأحرز مروان حمدي هدف حفظ ماء وجه المقاصة في الدقائق العشر الأخيرة.

ولم يفز مصر المقاصة أمام الزمالك منذ يوم 8 أبريل 2018، عندما سجل أحمد سامي هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 93 بالمباراة التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس في إطار الجولة 28 من الدوري المصري (المصرية للاتصالات).

وكان فوز مصر المقاصة آنذاك هو الرابع على التوالي أمام الزمالك بمنافسات الدوري المصري الممتاز، ومن بينهم المباراة الملغية يوم 16 أبريل 2017 والمحتسبة بفوز المقاصة 2/صفر بسبب عدم حضور الزمالك، وكانت المسابقة تسمى بـ دوري عبور لاند.

الزمالك 0-0 مصر المقاصة

ستاد السويس الجديد (مدينة السويس)

كأس مصر (دور الـ 8)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم بين نادي الزمالك ومصر المقاصة في إطار ربع نهائي بطولة كأس مصر 2021.

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تشكيلة الزمالك الاساسية اليوم

محمود جنش – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

دكة بدلاء الزمالك: شيكابالا – محمد عواد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – مروان حمدي – حازم إمام – أحمد فتوح – محمود علاء – محمد أشرف روقا.

تشكيلة مصر المقاصة الاساسية اليوم

محمود حمدي – عاصم سعيد – أحمد صبيحة – أحمد مودي – محمد الدسوقي – سعيد الونش – هشام محمد – عبد الله مجدي – محمد مخلوف – أحمد عادل ميسي – باسم مرسي.

دكة بدلاء المقاصة: عماد فتحي – أحمد متعب – فارس طارق – مصطفى شبيطة – صلاح عاشور – محمد كوكو – أحمد أوفا – باولن فوافي – خالد مصطفى.

ملخص مباراة الزمالك والمقاصة

عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية قبل بداية المباراة بدقيقتين.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد.

الدقيقة 1 | صافرة بداية المباراة الثانية في التاريخ بين الزمالك والمقاصة ببطولة كأس مصر.. ووقتها انتصر الزمالك بهدف عبد الله جمعة الغائب اليوم.

الدقيقة 1 | لا تنسوا تحديث هذه الصفحة باستخدام ريفريش ، خاصةً عند انقطاع الصورة من فيديو البث المباشر ، ستجد فيديو جديد بعد التحديث.

الدقيقة 20 | عبد الله مجدي يتسبب في إصابة طفيفة لمدافع الزمالك الونش.

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