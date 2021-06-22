مشاهدة مباراة اليمن وموريتانيا في بث مباشر ببطولة كأس العرب 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اليمن وموريتانيا في المباراة الخامسة بالدور التمهيدي من بطولة كأس العرب 2021 ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.

يستقبل استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر المباراة الحاسمة بين منتخب اليمن وموريتانيا حيث يتأهل الفائز إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021 بقطر.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اليمن وموريتانيا على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل اللقاء على قناة الفيفا بموقع التسجلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”، بالإضافة الى قناة الكأس بصوت المعلق الرياضي القطري منتصر الأزهري.

وصل المنتخبان إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت الماضي، بعدما أنهى منتخب اليمن معسكره في السعودية يوم الجمعة وكذلك الأمر بالنسبة للقادم من القارة السمراء منتخب موريتانيا الذي أستعد لتلك المباراة بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأقام المنتخب الموريتاني معسكره في تونس والذي استمر لمدة 3 أسابيع خاض خلالهما مباراتان وديتان الأولى ضد منتخب الجزائر في البليدة وخسرها برباعية مقابل هدف والثانية ضد ليبيريا في قرجاج وانتهت بفوز المرابطون بهدفٍ دون رد.

بينما لم يخض منتخب اليمن أي مباراة ودية خلال الفترة الماضية حيث أكتفى بإنهاء مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام فلسطين بثلاثية نظيفة يوم 15 يونيو الجاري.

وتعتبر مباراة اليمن وموريتانيا هي الأولى التي تجمع المنتخبين، وسيسعى كلاهما إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات حيث سينضم الفائز منهما إلى المجموعة الثانية التي تضم كل من تونس والإمارات وسوريا.

اليمن 0-1 موريتانيا

تصفيات كأس العرب 2021

ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر

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اهداف مباراة اليمن وموريتانيا

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