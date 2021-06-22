يورو 2020 | برشلونة يتلقى صدمة قوية بشأن ديمبيلي

تواجد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة، اليوم في مقر النادي، من أجل الخضوغ لفحوصات طبية، وذلك بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أثناء مشاركته رفقة منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020.

وبحسب التقارير الوارد من إسبانيا تقارير صحفية فرنسية، فإن الدولي الفرنسي سيخضع لعملية جراحية ويغيب لعدة أشهر عن برشلونة بعد إصابته في مواجهة المجر.

وكان لاعب برشلونة قد تعرض لإصابة بعد دخوله بديلًا في مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام المجر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 السبت الماضي ببطولة يورو 2020.

وعاد اللاعب إلى برشلونة لاتخاذ القرار الأفضل له بالاتفاق مع النادي، قبل أن يخضع للفحوصات الطبية اللازمة.

ووفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن عثمان ديمبيلي سيخضع لعملية جراحية وسيغيب لمدة 4 أشهر، حيث يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليمنى.

إصابة ديمبيلي ضربة قوية بالنسبة لنادية برشلونة الإسباني، الذي سيبدأ الموسم بدون لاعبه الفرنسي داخل التشكيل الذي يعاني من نقص في العناصر المميزة.

والجدير بالذكر أن، نادي برشلونة ينتظر إنهاء كافة الإجراءات، وسيعلن رسميًا خضوع اللاعب الفرنسي لجراحة، ستشهد غيابه فترة أطول مما كانت من قبل، قد تصل لما هو أكثر من 4 أشهر.