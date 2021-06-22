صفقات الأهلي | تفاصيل توقيع كريم فؤاد بعد تعثر المفاوضات مع النجوم

نجحت لجنة تعاقدات النادي الأهلي برئاسة أمير توفيق، في إتمام التعاقد مع ظهير أيمن نادي النجوم إف سي والمعار لإنبي كريم فؤاد، خلال الميركانتو الصيفي 2021.

وتعاقد الأهلي مع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه، يدفع منهم 13 مليون فقط، على أن يتحمل اللاعب 2 مليون يتم خصمهم من مستحقاته لدى الناديين، بسبب رغبته في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وحصل الأهلي على توقيع كريم فؤاد لمدة 5 مواسم، على أن ينضم اللاعب إلى المارد الأحمر عقب نهاية الموسم الجاري، وتحفظ مسئولو القلعة الحمراء على إعلان الصفقة في الوقت الحالي قبل المباراة الهامة والمصيرية أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وقدم كريم فؤاد تضحيات من أجل تمثيل الأهلي، إذ كان عرض الأحمر الأول 10 مليون جنيهًا بينما طلب النجوم 15 مليون، قبل أن ترفع لجنة التعاقدات العرض 13 مليون وتحمل اللاعب 2 مليون جنيها من أجل إتمام الصفقة.

وقطع النادي الأهلي الطريق على العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، في مقدمتها نادي بيراميدز الذي تقدم بعرض رسمي، حسبما أعلن رئيس نادي النجوم في تصريحات تلفزيونية.

وتعاقد الأهلي مع فؤاد بسبب معاناته في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي لبيراميدز وتواجد محمد هاني وتعرضه للإصابة اكثر من مرة على مدار الموسم، والدفع بأحمد رمضان بيكهام في هذا المركز.