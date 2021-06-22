يورو 2020.. الشكوك مازالت تحوم حول مشاركة كيليني وفلورنزي أمام النمسا

كشف تقارير صحفية واردة من إيطاليا، عن وجود شكوك حول مشاركة ثنائي المنتخب الإيطالي، جورجيو كيليني وأليساندرو فلورينزي، في مباراة النمسا المقبلة بسبب الإصابة.

وسيواجه المنتخب الإيطالي، نظيره المنتخب النمساوي، يوم السبت المقبل، الموافق 26 يونيو، على ملعب ويمبلي، ضمن مواجهات دور الـ16، من بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” .

وتصدر رجال روبرتو مانشيني، المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات من ثلاثة مباريات، وسجلوا سبعة أهداف ولم تستقبل شباكهم أي شيء.

واليوم سيستأنف المنتخب الإيطالي تدريباته، مع وجود عدد قليل من اللاعبين الأساسيين، في حالة شك من مشاركة الثنائي جورجيو كيليني وأليساندرو فلورنزي، أمام المنتخب النمساوي.

وقد يغيب قائد المنتخب الإيطالي كيليني عن اللقاء المقبل، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في مباراة سويسرا الأسبوع الماضي، الشيء نفسه ينطبق على فلورنزي الذي أصيب في عضلة “السمانة” أثناء مشاركته في المباراة الأولى ضد منتخب تركيا.

ووفقًا لقناة “سكاي سبورت إيطاليا”، لا يزال الشكوك قائمة حول مشاركة اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، في مباراة منتخب بلاده أمام النمسا، وهذا أحد الأسباب التي دفعت مانشيني إلى إراحة فرانشيسكو أتشيربي ليكون بديلًا عنه في ما تبقى من عمر المسابقة الأوروبية.

أمام عن فلورينزي، فتم فحص عضلة “السمانة” اليمنى التي يعاني منها هذا الصباح، وعلى الرغم من تحسن حالته البدنية، إلا أنه من الصعب أن يتعافى بشكل كامل.