تغييرات في الإدارة الفنية للدحيل القطري تُربك حسابات ساسي

اقترب المدرب البرتغالي لويس كاسترو من تولى المهمة الفنية لفريق الدحيل القطري خاصة عقب إنهاء عقده مع فريق شاختار الأوكراني، خلفًا للفرنسي صبري اللموشي، بداية من الموسم الكروي الجديد.

ويبحث الدحيل عن الاستقرار من أجل الموسم الجديد خاصة أن الطوفان لم ينجح في حصد الألقاب بالموسم المنقضي من خلال فقدان الدوري وكأس قطر وكأس الأمير والخروج الآسيوي من دور المجموعات، ولذلك تتم إعادة الفريق بالصورة المطلوبة للعودة إلى الطريق الصحيح، حسبما ورد بصحيفة الشروق القطرية.

وأربكت التغييرات الفنية في الدحيل، حسابات لاعب وسط فريق الزمالك التونسي فرجاني ساسي، خاصة بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى الدوري القطري بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاي.

ويخشى ساسي أن يرفض كاسترو التعاقد معه أو أن يتأخر حسم مصيره مع النادي القطري، ولا يستطيع تجديد عقده مع الزمالك الذي يدرس أكثر من سيرة ذاتية للعديد من اللاعبين لتعويض رحيله.

وكانت إذاعة موزاييك إف إم التونسية، أوضحت أن صبري لموشي قد اعترض على ضم ساسي، في ظل ظهور إمكانية ضم لاعب برازيلي، أو لاعب من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، ليصبح الدولي التونسي المرشح الثالث للانضمام للدحيل.

وأوضحت الإذاعة في تقريرها، أن نادي الريان زاحم غريمه الدحيل، لضم ساسي بعقد سنوي يبلغ 2.5 مليون دولار، لتعويض رحيل لاعب وسط الفريق الإيفواري فرانك كوم المتوقع.