يورو 2020 | بطريقة مضحكة.. يايا توريه يشيد بـ مؤخرة هازارد

تحدث الدولي الإيفواري يايا توريه نجم وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي السابق، بطريقة مضحكة عن شكل جسم لاعب المنتخب البلجيكي وفريق ريال مدريد ، الدولي إيدين هازارد الذي يستفيد منه في ابعاد الخصم.

وقال يايا توريه:” لقد أصبح حجم مؤخرة هازارد كبيراً، ولكنها مهمه جدًا بالنسبة له لطريقة لعبه، عندما تصل الكرة له، يستخدم مؤخرته لصد الخصم، وحجب الكرة عنه، ويدفع خصمه للوراء”.

واضاف يايا توريه:” لاعبون آخرون أيضًا يستخدمون مؤخرتهم في طريقة لعبهم، مثل أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الحالى، و سيرجيو أجويرو لاعب السيتي السابق وبرشلونة حاليا ، ولويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، ولكن لا يوجد أفضل من هازارد في استخدام مؤخرته، حيث يستخدمها بطريقة مثالية” .

وتابع ‏توريه:”لسوء حظ نادي ريال مدريد ، تعرض هازارد لإصابات كثيرة، لكن أعتقد أنه سيعود وسيكون لاعبًا كبيرًا لأنه قادر على حمل قميص الملكي في منصات التتويج” .

وإختتم :” يأمل الجميع في أن تبتعد الإصابات عنه الموسم المقبل، وأن يكون اللاعب الذي تعودنا على مشاهدته في تشيلسي، لأنه عندما يكون هازارد في أفضل حالاته، لا تجد احد في العالم أفضل منهم”.

الجدير بالذكر أن، منتخب بلجيكا الذي ينشط داخله لاعب ريال مدريد إيدين هازارد تمكن مساء أمس، من مواصلة سلسلة نتائجه الطيبة في دور المجموعات لبطولة يورو 2020 بهزيمة فنلندا بهدفين دون رد.