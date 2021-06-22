تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة لبنان وجيبوتي فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 والتي ستنطلق أول شهر ديسمبر المقبل في قطر.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي لدور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 وسيترشح للتواجد في المجموعة الرابعة الى جانب كلا من منتخبات مصر والجزائر والسودان.

يدخل المنتخب اللبناني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في الوصول للدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لذلك سيسعي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز على جيبوتي من أجل مرافقة الكبار بالبطولة العربية.

يذكر ان أبرز إنجازات المنتخب اللبناني حصوله على المركز الثالث في دورتي الألعاب العربية أعوام 1957 و1997 في بيروت، بالإضافة لمشاركته في سبع نسخ من بطولة اتحاد غرب آسيا بين عامي 2000 و2019.

على الجانب الآخر يأمل منتخب جيبوتي أن يكون التأهل لكأس العرب 2021 خطوة تزيد حماسه لتحقيق حلم الصعود لمونديال قطر 2022 بعد أن نجح في التأهل لدور المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على حساب منتخب سوازيلاند لينضم إلى مجموعة الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر.

وتُعد عودة المنتخب الجيبوتي إلى قطر في ديسمبر للمشاركة في كأس العرب تعويضاً عن خروجه المبكر من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا.

وستخوض منتخبات عربية لها باع طويل مع كرة القدم غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأول مرة في التاريخ، بخلاف عمان ولبنان والأردن، توجد كذلك منتخبات البحرين والكويت وليبيا والسودان وموريتانيا.

وكان الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد القطري قد سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

موعد مباراة لبنان وجيبوتي فى تصفيات كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة لبنان وجيبوتي الحاسمة يوم غد الاربعاء الموافق 23 يونيو 2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، ويقام اللقاء على ستاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة.

تنقل مباراة لبنان وجيبوتي على قناة بي إن سبورت المفتوحة بصوت المعلق الرياضي القطري باسم الزير، كما ينقل اللقاء على قناة الفيفا بموقع التسجلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”، بالإضافة الى قناة الكأس.