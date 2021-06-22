يورو 2020 | ما الذي دار بين رونالدو وكروس ولماذا أخفى الدّون فمه؟

ألتقطت عدسات المصورين كريستيانو رونالدو يُجري محادثة قصيرة مع توني كروس في اللحظات التي أعقبت هزيمة البرتغال بنتيجة 4-2 أمام ألمانيا في يورو 2020 هذا الأسبوع.

وكشف توني كروس عن تفاصيل بسيطة من تلك المُحادثة التي انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سأل كريستيانو رونالدو عن حياته في إيطاليا وهل يشعر بالراحة في الدوري الايطالي، وكيف يقضي وقته مع نادي يوفنتوس؟

وتأتي تلك الأسئلة المثيرة في نفس الوقت الذي تتداول فيه الصحف البريطانية والإسبانية تقارير وأخبار مستمرة عن إمكانية عودة رونالدو إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد أو الجلوس مع رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا للتفاوض على ارتداء قميص البلوجرانا، لتكرار ما فعله مثله الأعلى، لويس فيجو، لكن بخيانة ريال مدريد!.

وتبحث إدارة نادي يوفنتوس عن وسيلة مناسبة للتخلص من العبء المالي الذي يسببه كريستيانو رونالدو، حيث يحصل على راتب سنوي يصل لـ 30 مليون يورو.

وكان النادي الايطالي دفع مبلغ فاق ال100 مليون يورو لشراء رونالدو من ريال مدريد صيف 2018 على أمل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن الهدف لم يتحقق، وتتبقى سنة واحدة على انتهاء عقد رونالدو، ولهذا يسعى النادي لبيعه خلال الميركاتو الصيفي 2021 لجني ربح مالي جيد منه لا سيما في ظل أزمة كورونا.

وتزامل رونالدو وكروس بين صفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال العصر الذهبي للفريق في العصر الحديث تحت قيادة كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان.

ولطالما صنع توني كروس أهدافًا هامة لنجم ريال مدريد التاريخي، الذي رحل قبل ثلاثة أعوام إلى السيري آ لتمثيل البطل القياسي للمسابقة.

ماذا قال رونالدو لتوني كروس ولماذا أخفى الدون فمه؟

صرح كروس بحقيقة ما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو خلال مباراة البرتغال وألمانيا في الجولة الثانية من مجموعات يورو 2020، والتي انتهت بفوز كاسح للألمان بنتيجة 2/4.

لكن توني كروس قرر احترام خصوصية كريستيانو رونالدو بإخفاء الإجابة التي رد بها عليه، مكتفيًا بالحديث عن الأسئلة التي قام بتوجيهها للهداف التاريخي لبطولات كأس أمم أوروبا.

وقال توني كروس في حديث إذاعي «تحدثنا معًا أنا ورونالدو بكل تأكيد، فقد لعبت معه لمدة أربعة مواسم في ريال مدريد، كنا رفقة بعضنا البعض في غرفة الملابس لسنوات، لذا بالطبع كنت سعيدًا لرؤيته مرة أخرى وسؤاله عن بعض الأمور».

وأوضح صانع الألعاب البارع «تحدثت مع رونالدو بإيجاز عن المباراة، وأيضًا عن المباريات القادمة، وتمنيت له كل التوفيق مع منتخب البرتغال في البطولة، ثم سألته عن أحواله في إيطاليا ويوفنتوس».

وفضل لاعب بايرن ميونخ السابق ألا يفصح عن إجابات كريستيانو رونالدو، حيث حرص وقتها على وضع يده على فمه لإخفاء ردوده عن عدسات المصورين الذين اقتربوا كثيرًا منه وقتها.

كما تحدث توني كروس مع زميله السابق في ريال مدريد أيضًا، قلب الدفاع بيبي كليبر، الذي لعب معه لمدة ثلاثة مواسم في العاصمة الإسبانية قبل أن يعود إلى ناديه السابق بورتو البرتغالي.

وقال عن هذا الحوار «بيبي هو أيضًا لاعب رائع ويبدو أحيانًا متوحشًا جدًا على أرض الملعب، لا يبدو لطيفًا في ذلك، لكنه لطيف تمامًا خارج الملعب، الأمر نفسه بالضبط مع كريستيانو رونالدو».

يذكر أن حسابات المجموعة السادسة تعقدت كثيرًا بعد نتائج مباريات الجولة الثانية، فلا أحد يمكنه التكهن الآن بهوية المنتخبات المتأهلة، نظرًا لإمكانية ترشح جميع المنتخبات واحتلالهم للمركزين الأول والثاني.

ويتصدر منتخب فرنسا مجموعة الموت في اليورو برصيد 4 نقاط، بينما تمتلك ألمانيا والبرتغال ثلاث نقاط، وفي الأخير تأتي المجر بنقطة يتيمة.