يورو 2020: إنجلترا تسمح بحضور أكثر من 60 ألف متفرج في الأدوار النهائية

ستسمح الحكومة البريطانية بحضور أكثر من 60 ألف متفرج في نصفي النهائي ونهائي يورو 2020 في ملعب ويمبلي.



وسيكون هذا العدد الأعلى في حدث رياضي في بريطانيا منذ أكثر من 15 شهرا وذلك بعد ان تقلص عدد الحضور بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا.



وقال وزير الرياضة والثقافة البريطاني أوليفر دودن "النهائيات ستكون لحظات لا تُنسى في طريق التعافي الوطني من الجائحة".



ورحب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالقرار قائلا "إنها أنباء رائعة لأنها ستُمكن عددا كبيرا من أنصار اللعبة من التواجد في المباريات الثلاث الاخيرة من كأس اوروبا على ملعب ويمبلي".



وأضاف "انا ممتن جدا لرئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية للعمل الكبير الذي قاما به من أجل وضع هذه الترتيبات معنا لجعل البطولة تحظى بنجاح باهر في ويمبلي".



وتابع "تمثل هذه البطولة بارقة أمل لطمأنة العالم بأننا نعود تدريجيا الى حياتنا الطبيعية وهذه خطوة إضافية في هذا المجال".



أما عمدة لندن صديق خان فقال "أنا مغتبط جدا لان يستوعب ملعب ويمبلي 75 في المئة من سعته الإجمالية في نصف نهائي ونهائي بطولة أوروبا. ستبث المباريات في مختلف أنحاء العالم وسنبرهن لهذا العالم أنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأحداث الرياضية، فلا يمكن التفوق على لندن في هذا المجال".