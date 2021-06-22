الامارات | تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس أمم اوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس أمم اوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى الدور ثمن النهائي من كأس اوروبا لكرة القدم الى 11 بعد ان حجزت سبعة منتخبات اضافية مقاعدها الاثنين بينها خمسة من دون أن تلعب هي انجلترا، تشيكيا، سويسرا، السويد وفرنسا مستفيدة من فوز بلجيكا على فنلندا 2-صفر في سان بطرسبورغ في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتملك المنتخبات الخمسة التي بلغت الدور الثاني دون أن تلعب أربع نقاط في رصيدها، وبالتالي ضمنت على الأقل ان تكون بين اربعة افضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي.

واستفادت الدنمارك أيضا من فوز الشياطين الحمر وبلغت الدور ثمن النهائي ايضا بفوزها اللافت على روسيا 4-1 منهية الدور الأول في وصافة المجموعة، فيما حسمت النمسا وصافة المجموعة الثالثة بفوزها على اوكرانيا بهدف نظيف، علما بأن سويسرا أنهت مبارياتها في المجموعة الأولى ثالثة.

وسبق لمنتخبات هولندا وبلجيكا وايطاليا وويلز ان تأهلت في وقت سابق.



المتأهلون الـ11 حتى الآن

انجلترا

تشيكيا

سويسرا

السويد

فرنسا

هولندا

بلجيكا

ايطاليا

ويلز

الدنمارك

النمسا

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