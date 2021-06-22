الامارات | عملية جراحية ناجحة للحكم السابق محمد عبدالكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة للحكم السابق محمد عبدالكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجرى الحكم الدولي السابق في كرة القدم محمد عبدالكريم بمستشفى راشد في دبي اليوم عملية جراحية ناجحة لإستئصال ورم في عظمة الراس. ويعد عبدالكريم يعد من الحكام المميزين، واعتزل التحكيم في 2015، بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت 21 عاما، قاد خلالها العديد من المباريات المهمة والحاسمة. وكان محمد عبدالكريم قال في وقت سابق لـ" الإمارات اليوم" إنه سيخضع لعملية جراحية في الراس، مطالبا الجميع بالدعاء له بالشفاء التام.

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