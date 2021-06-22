اخبار الرياضه

الامارات | الأهلي البحريني ينجو من مصيدة النصر السعودي في "خليجي السلة"

0 نشر
جوني جبور - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي البحريني ينجو من مصيدة النصر السعودي في "خليجي السلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجى الأهلي البحريني من التعثر أمام النصر السعودي، بعد أن قلب الفريق البحريني تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق ستة نقاط، وبنتيجة "49-43"، إلى انتصارٍ مع نهاية اللقاء بفارق 10 نقاط وبنتيجة "94-84"، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، لحساب الجولة الرابعة وما قبل الختامية في الدور التمهيدي لبطولة الأندية الخليجية الابطال لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ 40 بضيافة نادي شباب الأهلي في دبي، وتمتد حتى 26 يونيو الجاري.

وبنتائج اللقاء، أنهى الأهلي البحريني مشواره في الصدارة المؤقتة للدور التمهيدي برصيد ستة نقاط من انتصارين ومثلهما خسارة، فيما ظل النصر في المركز الرابع برصيد أربعة نقاط من فوز وحيد وهزيمتين، مع تبقي مباراة أخيرة للفريق السعودي في ختام التمهيدي تجمعه غدٍ مع الكويت الكويتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا