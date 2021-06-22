الامارات | بريطانيا تسمح بحضور جماهيري غير مسبوق في كأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسمح بحضور جماهيري غير مسبوق في كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت الحكومة البريطانية بتواجد اكثر من 60 الف متفرج في ملعب ويمبلي مسرح الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لنهائيات كأس اوروبا لكرة القدم، وذلك في رقم غير مسبوق. وسيكون هذا العدد الاعلى في حدث رياضي في بريطانيا منذ اكثر من 15 شهرا على تفشي الجائحة، وذلك بعد ان تقلص عدد الحضور بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا. وقال وزير الرياضة والثقافة البريطاني اوليفر دودن "النهائيات ستكون لحظات لا تُنسى في طريق التعافي الوطني من الجائحة".

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