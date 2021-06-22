شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أوغندا في طوكيو إلى الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - أ ف ب

عُزل ثمانية لاعبين من الوفد الأوغندي حتى مطلع تموز/يوليو بعد أن جاءت نتيجة فحص مدربهم للكشف عن فيروس كورونا، إيجابية، وذلك لدى وصولهم إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل، كما أعلنت السلطات المحلية.

وفي بداية الأمر، سُمح للرياضيين التوجه من مطار أوساكا إلى مقرّ تدريباتهم بعد القيام بعزل المدرب وحده، لكن السلطات المحلية في مقاطعة ايزوميسانو اعتبرت أن الرياضيين خالطوا مدربهم الإيجابي عن كثب، وبالتالي يتعين عليهم الخضوع لحجر صحي حتى الثالث من يوليو/ تموز الماضي بحسب ما أعلنت لوكالة فرانس برس.