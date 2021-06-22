شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزوراء والقاسم والميناء في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز الزوراء على مضيفه الديوانية بهدف واحد دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الإدارة المحلية في الديوانية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وسجل هدف الزوراء، اللاعب منتظر محمد في الدقيقة 70.

وبذات النتيجة تغلّب فريق القاسم على مضيفه أمانة بغداد سجله اللاعب علي كريم في الدقيقة 42، وتعد هذه النتيجة من المفاجآت الكبيرة بسبب الفوارق الواضحة بين الفريقين والتي تصب جميعها في صالح أمانة بغداد.

فيما انتهت مباراة الشرطة مع ضيفه النفط التي جرت على ملعب الشعب الدولي في بغداد بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، سجل للشرطة اللاعب كرار عامر في الدقيقة 41، بينما ادرك التعادل للنفط اللاعب رعد فنر في الدقيقة 73.

في حين انتهت مباراة الكهرباء والنجف، التي أقيمت على ملعب التاجي في بغداد بالتعادل من دون اهداف.

وفاز الميناء على ضيفه زاخو بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت في ملعب الفيحاء في محافظة البصرة. سجل اهداف الميناء اللاعبان سيف جاسم من ركلة جزاء "5"وحمزة عدنان «هدفين» "30 و39"، بينما سجل هدف زاخو الوحيد اللاعب محمد جواد طه في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء.