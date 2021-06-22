أزمة أمام عاشور تدخل النفق المظلم.. غزل المحلة يشترط الحصول على مليون و100 ألف جنية والحبس مصير اللاعب في حالة عدم السداد

الشارقة - اميمة ياسر -

اشترطت إدارة نادي غزل المحلة الحصول علي مليون و100 ألف جنيه من نادي الزمالك مقابل التنازل عن تنفيذ حكم حبس إمام عاشور لاعب الفريق السابق والزمالك الحالى الصادر ضده لعدم التزامه بسداد 500 الف جنيه لصالح المحلة.

وكشف مصدر مسئول في غزل المحلة عن أنه لابد من سداد مبلغ مليون و 100 الف جنية للتنازل عن قضية اللاعب إمام عاشور ويعد المبلغ المليون و 100 ألف جنية قيمة شيك بـ500 الف جنية على اللاعب القسط قبل الأخير و 600 الف جنية القسط الأخير علي نادي الزمالك لصالح المحلة من قيمة انتقال امام عاشور للزمالك والذى لم يتم رفع دعوي به حتي الان .

ورفض مسئولو نادى غزل المحلة التصالح مع إمام عاشور لاعب الزمالك عن طريق إدارة ناديه، والذى تم الإعلان عنه عن طريق نادى الزمالك، ورفضت إدارة المحلة تقسيط مبلغ الغرامة والذى يقدر بـ 500 ألف جنيه وطلبوا الحصول على المبلغ كاملا.

وكانت إدارة الزمالك قد أرسلت إلى إدارة المحلة جزء من المبلغ على أن يتم إرسال القسط الثاني يوم 19 يوليو المقبل، وهو ما أدى إلى رفض المحلة التصالح وتمسكوا بالحصول على المبلغ كاملا للتنازل بعد حصول إدارة المحلة على حكم بحبس إمام عاشور.

وأعلن نادي الزمالك عن توصل الشئون القانونية بنادي الزمالك إلى تسوية للتصالح بين إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، مع نادي غزل المحلة، وكان نادي غزل المحلة قد حصل على حكم غيابي ضد إمام عاشور؛ للحصول على 500 ألف جنيه من اللاعب ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

ووفقا للتصالح الذى أعلنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن الزمالك سدد المبلغ لغزل المحلة، على أن يُخصَم من مستحقات اللاعب وهو ما أقر به اللاعب رسميا وفقا لتعليمات الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وكان "اليوم السابع" قد أشار إلى أن مسئولي الزمالك قد أجروا اتصالات مكثفة خلال الأسبوع الماضي مع عمر عبد الله، نائب رئيس نادي غزل المحلة، للتوصل إلى حل ودى لإنهاء أزمة إمام عاشور، لاعب الزمالك، بعد حصول نادي المحلة على حكم نهائي بحبس اللاعب 3 سنوات؛ لعدم سداد إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه، كان اللاعب قد وقَّعه لصالح المحلة للموافقة على انتقاله للزمالك