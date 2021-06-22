ويفا يرفض إضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح

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ميونخ (ألمانيا) : رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء، خطط مدينة ميونيخ الالمانية لإضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح خلال مباراة ألمانيا والمجر في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم المقررة الاربعاء، والمخصصة لدعم مجتمع المثليين والاحتجاج على قانون أقرته الحكومة المجرية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "ويفا منظمة محايدة سياسيا ودينيا"، واضاف "بالنظر إلى السياق السياسي لهذا الطلب الذي يعتبر بمثابة رسالة تهدف إلى قرار اتخذه البرلمان الوطني المجري، يعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لهذا الامر".

واعرب الاتحاد القاري "تفهمه بان الهدف هو بعث رسالة للترويج الى التنوع" وتقبله للفكرة مقترحا تواريخ اخرى لاضاءة الملعب بالوان قوس قزح: في 28 حزيران/يونيو (يوم مسيرة المثليين)، او ما بين 3 و 9 تموز/يوليو المقبل حيث يحتفل بيوم شارع كريستوفر في ميونيخ.

وقام الاتحاد الاوروبي بالتذكير بأنه قام بحملات منتظمة من أجل التنوع والمساواة في كرة القدم. وقال "العنصرية وكراهية المثليين والتمييز على أساس الجنس وجميع أشكال التمييز وصمة عار على مجتمعاتنا، وتمثل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه اللعبة اليوم".