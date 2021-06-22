عزل الانكليزيين ماونت وتشيلويل حتى الاثنين وغيابهما عن مواجهة تشيكيا

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لندن : أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء عزل لاعبي منتخب بلاده المدافع بن تشيلويل ولاعب الوسط مايسون ماونت حتى 28 حزيران/يونيو، بعد اعتبارهما مخالطين للاعب وسط منتخب اسكتلندا بيلي غيلمور الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الإنكليزي أن لاعبيه لن يخوضا المباراة ضد تشيكيا المقررة مساء اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة السادسة عشرة لكأس أوروبا، وعلى الأرجح مباراة الدور ثمن النهائي الذي بلغه منتخب الأسود الثلاثة، وذلك في حال عدم إنهائه الدور الأول في صدارة مجموعته.

وأضاف في بيان "تم تأكيد الثنائي ليلة الأمس على أنهما حالة اتصال وثيق مع الاسكتلندي بيلي غيلمور"، مشيرا إلى أن اللاعبين "سيعزلان نفسيهما ويتدربان بشكل فردي في مناطق خاصة في المعسكر التدريبي الإنكليزي في ساينت جورج بارك".

وكان الاتحاد الاسكتلندي أعلن صباح الإثنين أن اختبار لاعب وسطه الشاب غيلمور (20 عامًا) كان إيجابيًا لـ"كوفيد 19" وأنه اضطر إلى عزل نفسه لمدة 10 أيام، وبالتالي سيغيب عن المباراة الحاسمة للتأهل إلى ثمن النهائي ضد كرواتيا ضمن المجموعة ذاتها مساء اليوم أيضا.

ولم يتخذ الجانب الاسكتلندي أي إجراء آخر. لكن في المساء، قرر المنتخب الإنكليزي عزل ماونت وتشيلويل، زميلي غيلمور في صفوف النادي اللندني، "كإجراء احترازي" بعد مباراة المنتخبين في ويمبلي الجمعة (صفر صفر) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

وعلى الرغم من اختبارين سلبيين، الأحد والاثنين، قرر الاتحاد الإنكليزي، بالتنسيق مع السلطات الصحية البريطانية، عدم المخاطرة، وتمديد عزلهما حتى يوم الاثنين.

وتحتل إنكلترا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 4 نقاط، وهي ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي الإثنين قبل خوض الجولة الثالثة الأخيرة عقب فوز بلجيكا على فنلندا (2 صفر) ضمن منافسات المجموعة الثانية، على اعتبار أنها ستنهي دور المجموعات في أسوأ الأحوال من بين أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستتصدر إنكلترا مجموعتها في حال فوزها على تشيكيا، وبالتالي ستخوض ثمن النهائي على ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل، ما يعني أن نجميها سيكونان متاحين لخوض اللقاء.