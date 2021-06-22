رسميا.. نهائي يورو بحضور 60 ألف مشجع في ويمبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وافقت الحكومة البريطانية، على السماح لما يزيد على 60 ألف مشجع لمباريات قبل نهائي ونهائي بطولة أمم أوروبا.

وتقام بطولة يورو 2020 حاليا في عدة دول متفرقة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي مباراة النهائي المقرر لها يوم 11 يوليو المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف"، اليوم الثلاثاء، فإن حكومة المملكة المتحدة ويويفا توصلا لاتفاق سيشهد حضور 60 ألف مشجع لنهائي يورو في ملعب ويمبلي.

كما اقترب الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إعفاء 2500 فرد من وسائل الإعلام وكبار الشخصيات من الخضوع للحجر الصحي عند السفر إلى المملكة المتحدة لحضور المباراة.

وقال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا): "أنا ممتن لرئيس الوزراء وحكومة المملكة المتحدة على عملهم الجاد في إنهاء هذه الترتيبات معنا، لجعل المراحل النهائية للبطولة نجاحًا كبيرًا في ويمبلي."

من جانبه، علق مارك بولينجهام ، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم قائلا: "موافقة الحكومة على السماح لأكثر من 60 ألف مشجع في ويمبلي بالمباريات الثلاث الأخيرة من البطولة أمر رائع."

وكان يويفا قد ناقش مع حكومة المملكة المتحدة تخفيف قيود السفر من أجل السماح للجماهير والشخصيات البارزة لحضور النهائي، خاصة وأن معظم الدول المشاركة في يورو مدرجة في القوائم الحمراء للسفر (البلدان المدرجة في القائمة الحمراء يحتاج مسافريها للخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل دخول لندن).