بدء تطعيم بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية، بدء الترتيبات الإدارية والإجرائية المتعلقة بتلقى البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لقاح الوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت وزارة الصحة والسكان في تتطعيم المنتخبات القومية المختلفة باللقاح؛ استعداداً للمشاركة في الدورة الأوليمبية المقرر انطلاقها في يوليو المقبل.

ويتلقى لاعبو ولاعبات المنتخبات لقاح كورونا في مستشفي الطب الرياضي بمدينة نصر بعد تجهيزها بكافة الاحتياجات الخاصة بعملية التطعيم من قبل وزارة الصحة لتكون مركزاً دائماً لتطعيم كافة الرياضيين مستقبلاً.

وتلقى التطعيم منتخبات تنس الطاولة والتجديف والثلاثي والجمباز والسلاح والدراجات والريشة الطائرة والكاراتية، وضمت عمليات التطعيم الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

ومن المقرر أن تستكمل تباعاً باقي المنتخبات في الحصول علي التطعيم والتي تعد خطوة من أهم الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لحماية أبطالها الرياضيين من فيروس كورونا.