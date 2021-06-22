يويفا: لا يوجد نية لنقل الأدوار النهائية من يورو خارج "ويمبلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عدم وجود أي نية لنقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة أمم أوروبا من ملعب "ويمبلي".

وسيستضيف الملعب الوطني لإنجلترا خمس مباريات من الأدوار الإقصائية للبطولة، لكن (يويفا) أكد الأسبوع الماضي أن هناك خطة طوارئ في حالة إجبار المشجعين من خارج بريطانيا على الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام وفقا لبروتوكول فيروس كورونا هناك.

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة في المملكة المتحدة، وذلك مع فصيلة دلتا المتحورة التي تم التعرف عليها أولا في الهند، مع ظهور عشرة الآف و 633 حالة إيجابية أمس الاثنين.

وأشارت التقارير في الفترة الأخيرة إلى رغبة ألكسندر تشيفرين رئيس (يويفا) في نقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي إلى العاصمة المجرية بودابست، فيما دعا ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إلى إقامة المباريات في مكان آخر، مقترحا روما كمكان لاستضافة المباريات.

ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي للعبة لازال ملتزما بقراره بإقامة المباريات الثلاثة الكبرى في ملعب "ويمبلي".

وذكر متحدث باسم (يويفا) ، اليوم الثلاثاء: "يويفا والاتحاد الإنجليزي والسلطات الإنجليزية تعمل بشكل متواصل عن كثب من أجل نجاح إقامة الدور قبل النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي، ولا يوجد نية لتغيير الملعب".

وستقام مباريات الدور قبل النهائي للبطولة يومي السادس والسابع من يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 11 من الشهر ذاته.