مواعيد مباريات وتعديلات الكاف على الموسم الجديد في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أكثر من تغيير على بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الكروي الجديد 2021-2022، في بيانه الصادر صباح اليوم الثلاثاء.

وقرر مد العمل بقاعدة التغييرات الخمسة لموسم الأندية 2021/22، كما سيسمح لكل نادٍ بتسجيل 40 لاعبًا بدلاً من 30 لاعبًا كالمعتاد، كما سيتواجد تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء بدلاً من سبعة، كما تم تمديد تسجيل اللاعبين في قاعدة التسجيل إلى 15 أغسطس 2021.

وأعلن الكاف جدول موسم مسابقات الأندية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقائمة البلدان التي سيسمح لها بمشاركة فريقين في موسم 2021/22، على أن يبدأ الموسم الجديد في 10 سبتمبر المقبل بإقامة مباريات الدور التمهيدي الأول، على أن تبدأ مراحل المجموعات اعتباراً من فبراير 2022.

وسمح الكاف لأعلى 12 اتحاد إفريقي وفقًا للتصنيف الأخير، بمشاركة فريقين في دوري أبطال أفريقيا وفريقين في الكونفيدرالية وهم، الجزائر، أنجولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، زامبيا.

وجاءت مواعيد مباريات الموسم الجديد لدوري الأبطال والكونفيدرالية على النحو التالي..

الدور الأول: الذهاب (10/11/12 سبتمبر) – الإياب (17/18/19 سبتمبر). الدور الثاني: الذهاب (15/16/17 أكتوبر) – الإياب (22/23/24 أكتوبر). الدور المؤهل لمجموعات الكونفيدرالية: الذهاب (26/27/28 نوفمبر) – الإياب (3/4/5 ديسمبر).

مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: (11/12/13 فبراير 2022). الجولة الثانية: (18/19/20 فبراير 2022). الجولة الثالثة: (25/26/27 فبراير 2022). الجولة الرابعة: (11/12/13 مارس 2022). الجولة الخامسة: (18/19/20 مارس 2022).

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