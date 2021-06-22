صفقات الزمالك | حقيقة طلب التعاقد مع عمر جابر من بيراميدز

تناولت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة، رغبة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق بيراميدز عمر جابر، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويحاول مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع ظهير أيمن، بناء على طلب المدير الفني لفريق الكرة الأول باتريس كارتيرون، في ظل عدم قناعته بالثنائي التونسي حمزه المثلوثي والشاب أحمد عيد، ويبحث عن بديل لحازم إمام.

وبدأ جابر مشواره الكروي في ناشئين الزمالك، ثم صعد للفريق الأول موسم 2010، ليخوض معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، وتوج بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015.

وأوضح مصدر داخل نادي بيراميدز – تحفظ على ذكر اسمه – أن نادي الزمالك لم يطلب التعاقد مع عمر جابر بشكل رسمي حتى الآن، كما أنه لا توجد نية للتفريط في واحد من أعمدة الفريق الأساسية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”: “الزمالك نادي كبير وعريق، ولكن أعتقد من الصعب أن يتحمل راتب جابر، خاصة وأنه كان يتقاضى حوالي مليون ونصف دولار في بدايته مع بيراميدز وتم تخفيضه حاليًا”.

وتابع حديثه: “اللاعب يحصل على أكثر من 15 مليون جنيه سنويا في الوقت الحالي وهذه الرواتب ليست موجودة عند الزمالك، كما أننا لا نفكر في بيعه، لدينا أهداف نسعى لتحقيقها ننافس على بطولة هامة وهي الكونفيدرالية الإفريقية”.