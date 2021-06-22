الميركاتو الصيفي 2021 | يوفنتوس يعطي رونالدو مهلة أخيرة إما البقاء أو الرحيل

مازال الغموض مستحوذ على مستقبل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس، رفقة نادية الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث أعطي البيانكونيري مهلة أخيرة لـ ” الدون”، من أجل حسم قراره النهائي، من الاستمرار أو الرحيل عن السيدة العجوز.

وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو قد طلب في وقتٍ سابق من إدارة يوفنتوس السماح له بالرحيل في الميركاتو الصيفي 2021، عن الفريق، ومنذ ذلك الوقت، أصبح مستقبل النجم البرتغالي مع البيانكونيري موضع شك.

َوقالت الصحيفة في تقريرها:” يجب على إدارة نادي يوفنتوس التفكير في أمر كريستيانو رونالدو بشكل مختلف، وخاصة بعدما ظهره بصورة طيبة مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، ولكن في الوقت نفسه، فإن إدارة البيانكونيري تريد رد نهائي لا عودة فيه من رونالدو، أما الاستمرار أو الرحيل.

وفي حالة الرحيل، ترغب إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، في الحصول على مبلغ 30 مليون يورو، للسماح له بالخروج لأي نادي، وذلك لتجنب النادي الإيطالي خسائر في الميزانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على أن إدارة يوفنتوس قد أعطت كريستيانو رونالدو موعداً نهائياً لاتخاذ قراره النهائي، وسيكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

ورداً على قرار إدارة يوفنتوس، وحسب صحيفة “كورييري ديللو سبورت”، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو قد وصل إلى تورينو للحديث عن هذا الأمر مع إدارة نادي “السيدة العجوز” .