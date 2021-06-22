ليفربول إيكو: صلاح وماني يغيبان عن مباراتين في البريميرليج

لا ترى إدارة نادي ليفربول ضرورة التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل وجود الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

ولعب صلاح وماني فيرمينو بشكل أساسي خلال المواسم الأخيرة وليس هناك ما يشير إلى رحيل أي منهم هذا الصيف، في حين أصبح البديل ديوجو جوتا أول لاعب يمثل خطرًا على الثلاثي عندما تألق خلال موسمه الأول في آنفيلد العام الماضي.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو، أنه كانت هناك تكهنات متكررة بأن ليفربول سيتطلع إلى التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، خاصة وأن محمد صلاح وساديو ماني سيشاركان مع بلادهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يناير.

وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن يغيب الثنائي عن مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي، لذلك تصر إدارة ليفربول على أنه ليس لديها حاليًا أي خطط أو نية للتعاقد مع أي لاعبين مهاجمين خلال الميركاتو الصيفي أو مستقبلًا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين يناير وفبراير 2021، بدلًا من الفترة بين يونيو ويوليو 2021، بعد أن غيرها أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.