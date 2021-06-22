صفقات ريال مدريد | دليل جديد يقرب مبابي من الميرنجي في الميركاتو الصيفي 2021

أكدت تقارير صحفية، على ظهور دليل جديد يقرب الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، التي نقلت عن وسائل الإعلام المختلفة في فرنسا، فإن المهاجم الفرنسي لا يريد الإستمرار في النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة، ويرغب بقوة في تغيره وجهته.

أكد الصحفي دانييل ريولو في RMC Sport أن مبابي يرغب في مغادرة باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث قال :”أعرف أن مبابي طلب الرحيل لكن الأمر معقد لأن عليك أولاً أن تبحث عن نادٍ لديه المال لدفعه ولكن الجديد هو أنه لا يريد البقاء حقًا”.

أضاف :”هو لا يؤمن بمشروع ليوناردو، وإذا لم يغادر هذا الصيف فسوف يرحل مجانًا الموسم المقبل، والمسؤولين في ملعب الأمراء لا يريدون أن يسمعوا مثل هذه الأخبار.

وتابع:” إذا أعرب مبابي عن رغبته في المغادرة، فهذا يعني أنه سيتعين عليه العثور على نادٍ وأن باريس سان جيرمان يتحرك لإيجاد بديل”.

ووفقًا لصحيفة الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان بدأ بالفعل في تحضير بديل مبابي وهو المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، كما أن هناك اهتمام بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

يشار إلى أن المقربين من مبابي أكدوا على أن قرار انتقاله إلى ريال مدريد لا علاقة له بوجود زين الدين زيدان. حيث أنه يريد الانضمام بغض النظر عن وجود زيزو على رأس القيادة الفنية للميرينجي من عدمه.

القيمة المتوقعة لصفقة من هذا العيار ستكون بين 120 مليون يورو إلى 150 مليون يورو. مع راتب فلكي قد يزيد عن 30 مليون يورو سنويًا لصاحب الـ22 عامًا.

ويتواجد مبابي حاليًا رفقة المنتخب الفرنسي وذلك من أجل المشاركة في يورو 2020 هذا الشهر.