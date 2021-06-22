البنزرتي يعفي القوام الأساسي للوداد من مواجهة نهضة بركان بسبب كايزر تشيفز

قرر المدير الفني لفريق الوداد المغربي فوزي البنزرتي، إعفاء 13 لاعبًا من مباراة اليوم الثلاثاء أمام نهضة بركان، ضمن منافسات الجولة الـ23 من منافسات البطولة الإحترافية، والإعتماد على لاعبي الفريق الرديف.

يأتي ذلك في إطار إراحة اللاعبين للمباراة الهامة والمصيرية أمام كايزر تشيفز الجونب إفريقي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن خسر مباراة الذهاب على ملعبه بهدف نظيف.

وأراح البنزرتي 13 لاعب وهم: الحارس رضا التكناوتي، أيوب العملود، أشرف داري، يحيى عطية الله، أيمن الحسوني، وليد الكرتي، محمد رحيم، يحيى جبران، بديع أووك، محمد رحيم، محمد أوناجم، مؤيد اللافي، أيوب الكعبي، وفقا لما ورد بجريدة المنتخب المغربية.

وضمت قائمة مباراة نهضة بركان كل من: أنيس حنين، عيسى السيودي، أمين فرحان، محمد رحيم، بدر كدارين، زكرياء الكياني، أيوب بن الشاوي، حمزة أيت علال، حمزة أسرير، محمد الوردي ، صلاح الدين السعيدي، سفيان كركاش، أنس سرغات، بلال الزياني، منصف أشراشم، زهير المترجي، عبد الله حيمود، أيوب سكومة، بديع أووك، حمزة أسرير

ويأمل المدرب التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام كايزر تشيفز، خاصة وأن فرص وداد الأمة في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة أكبر، إذ يحتضنها ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، بسبب الحضور الجماهيري.