شكرا لقرائتكم خبر عن علي غزال: لا أعلم سبب استبعادي من تشكيل سموحة.. وقررت الرحيل في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على غزال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف النادي السكندري، في نهاية الموسم الجاري.

وقال على غزال، في تصريحات تليفزيونية :«كنت أشارك بشكل أساسي مع سموحة، في بداية الموسم الجاري، وظهرت بمستوى جيد، وفوجئت بعد ذلك بجلوسي على مقاعد البدلاء ثم تطورت الأمور للأسوأ بخروجي من قائمة المباراة»، مؤكدًا :«لا أعلم سبب استبعادي من التشكيل الأساسي».

وأضاف :«لم أتحدث مع المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي، ولكني تحدثت في الفترة الماضية مع أحمد سامي، المدير الفني للفريق عن أسباب استبعادي، وبعدما تطورت الأمور للأسوأ لم أتحدث معه في أي شئ».

وتابع :«اتخذت قرارًا بالرحيل عن سموحة، في نهاية الموسم اذا استمر الوضع على ما هو عليه، أنا انضميت للنادي لكي أشارك بشكل أساسي»، مشيرًا : «أنا لاعب محترف ولم أفتعل أي أزمات وأشارك في التدريبات».