عضو لجنة الزمالك: هدفنا التعاقد مع صفقات سوبر.. والحفاظ على القوام الأساسي

شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك: هدفنا التعاقد مع صفقات سوبر.. والحفاظ على القوام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، أن اللجنة هدفها هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.
وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا هدف أساسي نسعى لتحقيقه وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق أولا"، مضيفا : "ندرك بشدة قيمة العناصر التي تتواجد في قائمة الزمالك، ولذلك هدفنا الأول هو الحفاظ على اللاعبين وتجديد عقودهم ومنعهم من الرحيل".
وأوضح : "نسعى في الوقت الحالي للاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي على تجديد عقده، ونتمسك باستمراره كما فعلنا مع محمود الونش الذي جددنا عقده".
وواصل : "نسعى أيضا لدعم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري بالإضافة إلى لقب كأس مصر، حيث سنبذل أقصى ما لدينا لحصد اللقبين".