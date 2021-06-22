شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك: هدفنا التعاقد مع صفقات سوبر.. والحفاظ على القوام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، أن اللجنة هدفها هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا هدف أساسي نسعى لتحقيقه وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق أولا"، مضيفا : "ندرك بشدة قيمة العناصر التي تتواجد في قائمة الزمالك، ولذلك هدفنا الأول هو الحفاظ على اللاعبين وتجديد عقودهم ومنعهم من الرحيل".

وأوضح : "نسعى في الوقت الحالي للاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي على تجديد عقده، ونتمسك باستمراره كما فعلنا مع محمود الونش الذي جددنا عقده".

وواصل : "نسعى أيضا لدعم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري بالإضافة إلى لقب كأس مصر، حيث سنبذل أقصى ما لدينا لحصد اللقبين".