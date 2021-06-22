الامارات | بالصور.. عارضة أزياء بريطانية تفاجىء رياض محرز بإعلان مهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عارضة أزياء بريطانية تفاجىء رياض محرز بإعلان مهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم عن أن نجم مانشستر سيتي، ومنتخب الجزائر رياض محرز، تفاجأ بإعلان مهم قامت به صديقته، وعارضة الازياء البريطانية تايلور وارد، ويتعلق بمستقبلهما معا. وكانت تايلور وارد قد سارعت إلى حسابها في "إنستغرام" وأعلنت عن خطوبتها من رياض محرز، مؤكدة سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة المهمة في حياتهما. ولم يتأخر رد محرز على منشورها في "إنستغرام"، وأكد سعادته أيضا بخطوبتهما. وقالت الصحيفة إن تايلور كانت سباقة إلى إعلان الخطوبة، لتكون مفاجأة سارة لخطيبها، وعائلتيهما، مؤكدة في تعليقها على الصورة بأنها تريد تمضية بقية حياتها معه.

يذكر أن تايلور وارد (23 سنة)، هي نجلة المصممة البريطانية الشهيرة وسيدة الأعمال داون وارد، وكانت على علاقة سابقة بنجم مان سيتي السابق الارجنتيني أغويرو، قبل أن تنفصل عنه، كما انفصل محرز عن زوجته السابقة ريتا قبل سنة، وله منها ابنتين. ويمضي الاثنان إجازة حاليا في جزيرة ميكوس اليونانية الساحرة، برفقة عدد من أصدقائهما وفراد عائلتيهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news