الامارات | عزل لاعبين إنجليزيين بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عزل لاعبين إنجليزيين بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم عزل لاعبي منتخب بلاده المدافع بن تشيلويل ولاعب الوسط مايسون ماونت حتى 28 يونيو بعد اعتبارهما مخالطين للاعب وسط منتخب اسكتلندا بيلي غيلمور الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد أن لاعبيه لن يخوضا المباراة ضد تشيكيا المقررة مساء اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة السادسة عشرة لكأس أوروبا، وعلى الأرجح مباراة الدور ثمن النهائي الذي بلغه منتخب الأسود الثلاثة، وذلك في حال عدم إنهائه الدور الأول في صدارة مجموعته.

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