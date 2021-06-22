الامارات | دبي تستضيف الجمعة المقبل بطولة "مواي تاي 6" الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف الجمعة المقبل بطولة "مواي تاي 6" الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج الجمعة المقبل بطولة "مواي تاي 6 " للمحترفين، في صالة فيستيفال أرينا - دبي، والتي تقام وفق أعلى إجراءات السلامة من خلال اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لضمان سلامة المشاركين في البطولة. وأكد المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة طارق المهيري في تصريح صحافي أن الحدث يكتسب قيمة مضافة كونه يمثل ختام منافسات موسم استثنائي، كما أن التنافس فيه سيكون على ثلاثة أحزمة، الأمر الذي يحفز اللاعبين والمدربين على الاستعداد الجيد للمنافسة من أجل الفوز بتلك الأحزمة المعتمدة على مستوى الاتحاد الدولي الآسيوي.

وقال إن الاتحاد حرص منذ البداية على استمرار النشاط الرياضي في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا مع الالتزام بالتوجيهات الصحية، و تجاوز كل التحديات بتنظيم خمس بطولات على مستوى المحترفين شارك فيها العديد من اللاعبين البارزين من المواطنين والأجانب، بما يعزز مكانة الدولة على الخريطة الدولية.

وعن الجانب التنظيمي، أشار المهيري إلى أن البطولة ستقام وفق أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتعليمات البروتوكول الصحي والتوجيهات بعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، حفاظا على سلامة المشاركين، حيث يتم إجراء عملية فحص PCR للمشاركين والمنظمين، منذ وصولهم وسيستمر هذا الإجراء لحين الانتهاء من المنافسات، علما بأن البطولة ستقام بدون حضور جماهيري، إلا أنها سيتم توفير خدمة البث المباشر لها عبر تطبيق UAM تسهيلا لوصول نقل وقائع البطولة لجميع محبي الرياضة حول العالم، كما سيتوفر النقل على صفحة الاتحاد الرسمية على الفيسبوك والموقع الإلكتروني بوجود تعليق عربي وأجنبي ليكون الجميع ضمن الحدث.

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