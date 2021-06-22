الامارات | منتخب يؤهل معه 5 منتخبات في "يورو 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يؤهل معه 5 منتخبات في "يورو 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح فوز بلجيكا على فنلندا بهدفين نظيفين أمس في سان بطرسبورغ في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس اوروبا لكرة القدم، بطاقة التأهل الى ثمن النهائي لخمسة منتخبات من دون ان تلعب هي انكلترا، تشيكيا، سويسرا، السويد وفرنسا. وتملك هذه المنتخبات 4 نقاط في رصيدها، وبالتالي ضمنت على الأقل ان تكون بين اربعة افضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي.

كما استفادت الدنمارك من فوز الشياطين الحمر وبلغت الدور ثمن النهائي ايضا بفوزها اللافت على روسيا 4-1 منهية الدور الأول في وصافة المجموعة. وخاض كل من قائد بلجيكا ادين هازار وصانع الالعاب كيفن دي بروين اول مباراة لهما اساسيين في البطولة القارية الحالية، بعد ان عانى نجم ريال مدريد من اصابة ابعدته طويلا الموسم الماضي، في حين تعرض لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي لكسر في وجهه في المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا وغاب عن المباراة الاولى وشارك بديلا في الثانية عندما نزل مطلع الشوط الثاني ضد الدنمارك ليساهم بقلب تخلف فريقه صفر-1 الى 2-1 بتمريرة حاسمة وهدف. كما خاض لاعب الوسط الدفاعي اكسل فيتسل الذي غاب طوال الموسم الماضي عن صفوف بوروسيا دورتموند الالماني المباراة اساسيا ايضا.

وسيطر المنتخب البلجيكي المصنف اول عالميا على مجريات الشوط الاول تماما، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف السبق وسط التكتل الدفاعي لفنلندا التي كان يكفيها التعادل لبلوغ الدور الثاني في اول مشاركة قارية لها في تاريخها. وكانت ابرز فرص الشوط الاول لبلجيكا تسديدة زاحفة لهدافه روميلو لوكاكو مرت الى جانب القائم (21)، واخرى راسية منه بين يدي الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي (36) ثم كرة جيريمي دوكو التي تصدى لها الحارس الفنلندي ببراعة (42). في المقابل، كان حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا متفرجا طوال الدقائق الـ45 الاولى. وتحسن اداء فنلندا في الشوط الثاني وسددت مرتين باتجاه الخشبات الثلاث في الدقيقة الاولى بعد ان فشلت في ذلك طوال الشوط الاول.

لكن بلجيكا واصلت اهدار الفرصة تلو الاخرى وكانت الابرز لهازار الذي سدد كرة قوية بيسراه تصدى لها الحارس الفنلندي (63)، ثم الغى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" هدفا للبلجيكي روميلو لوكاكو الذي تلقى كرة بينية من دي بروين وسدد بيسراه داخل الشباك وذلك بداعي التسلل (66).

وافتتحت بلجيكا التسجيل عندما سدد المدافع توماس فيرمالين كرة رأسية اصطدمت بالقائم وارتدت ليتابعها حارس فنلندا هراديتسكي خطأ في مرماه (74). وحسم لوكاكو النتيجة نهائيا في صالح بلجيكا عندما استلم كرة متقنة من دي بروين فاستدار على نفسه وسدد داخل الشباك (81). وهو الهدف الثالث للوكاكو في البطولة فلحق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والتشيكي باتريك شيك والهولندي جوجينيو فينالدوم الى صدارة لائحة الهدافين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news