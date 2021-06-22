شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: بلجيكا تهيمن والدنمارك تنجو في احداث درامية مع ختام المجموعة الثانية. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب البلجيكي مسيرته القوية في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وذلك بعد ان تغلب على منتخب فنلندا بنتيجة 2-0 في ختام مباريات المجموعة الثانية بالمسابقة.

وضمن المنتخب البلجيكي صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط مع تحقيق فوزه الثالث، وهو الفوز الذي كان بمثابة هدية للمنتخب الدنماركي الذي حقق فوزًا عريضًا على المنتخب الروسي بنتيجة 4-1 في المباراة الثانية من المجموعة التي لعبت في نفس التوقيت، بفضل اهداف من ميكيل دامسجارد، يوسف بولسن، أندريس كريستنسن ويواكيم ماهلي، مقابل هدف من ركلة جزاء سجله المهاجم الروسي أرتيم دزيوبا

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين منتخبي بلجيكا وفنلندا حتى الدقيقة 73 من زمن المباراة، وهي كانت النتيجة التي تعني تأهل فنلندا إلى دور ال16، لكن هدف عكسي من الحارس لوكاس هراديكي ثم هدف من القناص البلجيكي روميلو لوكاكو، أهديا هدية غالية للمنتخب الدنماركي الذي حل في المركز الثاني بأفضلية فارق الأهداف مع تساويه في النقاط مع منتخبي روسيا وفنلندا (3 نقاط لكل منتخب).

نجم المباراة:

في مباراة بلجيكا وفنلندا، كان كيفن دي بروين هو نجم المباراة بدون منازع بعد ان صنع 7 فرص للتهديف خلال المباراة، وهو رقم غير مسبوق من لاعب في مباراة خلال اليورو الحالي.

في مباراة الدنمارك وروسيا، كان المدافع المتألق أندريس كريستنسن هو نجم المباراة بعد تسجيله هدف من أهداف منتخب بلاده ال4.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

سينتظر المنتخب البلجيكي لنهاية مرحلة المجموعات حتى يتحدد خصمه من بين اصحاب المركز الثالث بالمجاميع الأولى والخامسة والسادسة، على أن تكون المواجهة على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية بإسبانيا، يوم 27 من الشهر الجاري.

منتخب الدنمارك حل ثانيًا في المجموعة، وسيواجه منتخب ويلز على ملعب أمستردام في هولندا يوم 26 من الشهر الجاري.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، لم يشارك أي لاعب في أهداف خلال بطولة دولية كبرى لصالح منتخب روسيا أكثر من أرتيم دزيوبا (4 أهداف ، 3 تمريرات حاسمة).

- الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي سجل سادس هدف عكسي في اليورو، رقم قياسي غير مسبوق من الأهداف العكسية في نسخة من البطولة.

- منتخب الدنمارك سجل 4 أهداف في بطولة دولية كبرى للمرة الأولى منذ الفوز 4-1 على نيجيريا في مونديال 1998.

- الجناح الدنماركي ميكيل دامسجارد (20 سنة و353 يوم) اصبح الأن هو اصغر هداف في اليورو الحالي بفضل هدفه ضد المنتخب الروسي.

- في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، أصبح المنتخب الدنماركي هو أول منتخب يتأهل لأدوار خروج المغلوب على الرغم من خسارته أول مباراتين من مرحلة المجموعات خلال نسخة من البطولة.

- منتخب بلجيكا ربح جميع مبارياته في مرحلة المجموعات بنسخة من كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى على الإطلاق.