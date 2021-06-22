شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب حسن علي صابر يحصد 3 ميداليات فى بطولة الجمهورية للغطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت بطولة الجمهورية للغطس لمرحلة البراعم بفرع نادي هليوبليس بالشروق خلال الفترة من ١١ - ١٢ يونيو ٢٠٢١ و ١٧ - ١٩ يونيو ٢٠٢١

ويشارك فى البطولة كل من أندية الاهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة والزهور والجزيرة بجانب نادي هليوبوليس المنظم للبطولة وقد حقق هليوبوليس المركز الثانى فى الترتيب العام.

ونجح اللاعب حسن هاني صابي فى تحقيق المركز الأول بالبطولة في منافسات سلم ١م متميز، سلم ٣ م متميز و سلم ثابت متميز.