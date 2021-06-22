شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي: «بطولة فزاع» تؤكد ثقة العالم بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أمس، في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، جانباً من فعاليات اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة، كأس العالم دبي 2021 التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، وتعد الفرصة الأخيرة لأصحاب الهمم من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو 2020».

وأعربت نورة الكعبي عن فخرها بالوجود في هذا الحدث العالمي المهم، مؤكدة أن الإمارات دولة استثنائية، ودبي أيضاً، وأن وجود العالم ينم عن الثقة والمصداقية للدولة، وثمنت التنظيم الاحترافي من قبل اللجنة المنظمة والمشاركة الكبيرة من الدول في النسخة الحادية عشرة للبطولة، من أجل الوجود في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

ووجهت الشكر إلى العالم على ثقته بالإمارات ودبي، ووجود هذه الدول في هذه النسخة الاستثنائية، يؤكد قوة البنية التحتية في الدولة، وكفاءة الإجراءات الاحترازية التي تقام وفق أعلى المعايير العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، مما يؤكد موقع البطولة المهم في الخريطة العالمية.

وأشارت إلى أن بطولات فزاع لأصحاب الهمم تُثري الحركة البارالمبية، كما أشادت بالتأهل التاريخي لبطلة نادي دبي لأصحاب الهمم عائشة المهيري، إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، كأول إماراتية تتأهل من الرماية إلى «بارالمبية طوكيو».

وكانت نورة بنت محمد الكعبي قد قامت بجولة تفقدية لمرافق النادي المختلفة، بحضور ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي مدير الحدث، ومنى بن حماد عضوة مجلس إدارة النادي، وخلال هذه الجولة اطلعت على إنجازات النادي ومسيرته المختلفة والمنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم وتحديات المرحلة المقبلة.

وكانت منافسات اليوم الثاني أسفرت عن حصول الصيني بونكاي، على ذهبية وزن 59 كيلوجراماً، تاركاً المركز الثاني للنيجيري توماس، فيما كـان المركــز الثالث مـن نصيـــب خــوان كـــارلوس مـــن تشيلـــي.

وفي وزن 59 كيلوجراماً (رجال ـ ناشئين) جاء عزيز بيك من قرغيزستان في المركز الأول ليحلق بالميدالية الذهبية، وفي وزن 59 كيلوجراماً كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الروسي فلادمي، تلاه في المركز الثاني المصري طه عبد الماجد، فيما فاز بالمركز الثالث اليوناني باكوكريستوس.

وحصل البريطاني مارك سوان على ذهبية 65 كيلوجراماً (رجال - ناشئين)، فيما حلق الجزائري حسين بطير بذهبية وزن 65 كيلوجراماً (رجال)، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية خورخي كاريناو من تشيلي، بينما كان المركز الثالث من نصيب البريطاني مارك سوان.