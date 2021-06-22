بعد الهزيمة امام الأهلي.. جماهير الترجي تقتحم ملعب التدريب في تونس.. وإصابات بين لاعبي الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

قام عدد من جماهير الترجي التونسي باقتحام تدريبات الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم، الثلاثاء، وسط محاولة للتعدي على بعض اللاعبين، وذلك بسبب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الأهلي في ملعب رادس يوم السبت الماضي.

وأفادت صحيفة "الصباح" التونسية" بأن عدداً من الجماهير اقتحمت مران الترجي التونسي، وحاولت الاعتداء على اللاعب حمدو الهوني، ليتدخل أنيس البدري ويحميه من بعض الجماهير.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين محمد أمين بن حميدة ومحمد أمين المسكيني تعرضا لبعض الخدوش نتيجة المناوشات مع الجماهير.

وأشارت إلى أن هذه الواقعة أثرت في نفسية عدد من اللاعبين، قبل موقعة الإياب أمام الأهلي مساء السبت المقبل على ستاد الأهلي WE السلام.

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد الأهلي We السلام، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.