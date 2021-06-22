عودة هوملز وجوندوجان لتدريبات ألمانيا.. وغياب مولر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

عاد ماتس هوملز وإيلكاي جوندوجان إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الألماني لكرة القدم من جديد بينما استمر غياب توماس مولر، وذلك عشية المباراة المقررة أمام المنتخب المجري غدا الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وغاب اللاعبون الثلاثة عن تدريبات المنتخب أمس الاثنين، وعاد هوملز وجوندوجان اليوم لكن مولر واصل التدريبات المنفردة في معسكر الفريق بمدينة هرتسوجن آوراخ، بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

ولا يتوقع أن يجازف المدير الفني يواخيم لوف بإشراك مولر في مباراة الغد التي تعد حاسمة لفرصة المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

ويرجح أيضا غياب مولر في ظل جاهزية ليون جوريتسكا، زميله في بايرن ميونخ، واستعداده للعب مكانه في مباراة الغد.

وأصبح هوملز مدافع بوروسيا دورتموند جاهزا للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي جوندوجان من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).