كاف يقرر زيادة قوائم الأندية ويرسم خريطة الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء لإعلان موعد بداية الموسم المقبل من بطولات الأندية بالإضافة إلى بعض الأمور الخاصة بالمباريات.

وأعلن كاف عبر موقعه الرسمي أن الموسم الجديد من بطولات الأندية سوف يبدأ يوم 10 سبتمبر المقبل بالدور التمهيدي الأول من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وشدد كاف في البيان على أن مرحلة المجموعات سوف تبدأ في فبراير 2022.

وأكد كاف في بيانه أنه تم تمديد العمل بقاعدة التبديلات الخمسة للموسم 2021/2022 وعلى هذا فإنه سيتم السماح لكل ناد بتسجيل 40 لاعبًا بدلا من 30 كالمعتاد كما أنه سيتواجد على مقاعد البدلاء 9 لاعبين بدلا من 7 وهو الرقم الاعتيادي.

وجاء جدول سابقات كاف للموسم المقبل كالآتي:

الدور التمهيدي الأول (ذهاب / إياب) 10-12 سبتمبر / 17-19 سبتمبر 2021

الدور التمهيدي الثاني (ذهاب / إياب) 15-17 أكتوبر / 22-24 أكتوبر 2021

كأس الكونفيدرالية ، الدور التمهيدي الثاني الاضافي (ذهاب / إياب) 26-28 نوفمبر ، 3-5 ديسمبر 2021

مرحلة المجموعات الجولة الأولى : 11-13 فبراير 2022

مرحلة المجموعات الجولة الثانية : 18-20 فبراير 2022

مرحلة المجموعات الجولة الثالثة : 25-27 فبراير 2022

مرحلة المجموعات الجولة الرابعة : 11-13 مارس 2022

مرحلة المجموعات الجولة الخامسة :18-20 مارس 2022

مرحلة المجموعات الجولة السادسة : 1-3 أبريل 2022

ربع النهائي (ذهاب / إياب) 15-17 أبريل 2022 / 22-24 أبريل 2022

نصف النهائي (ذهاب / إياب) 6-8 مايو 2022 / 13-15 مايو 2022

النهائي: سيتم تحديده لاحقاً في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022