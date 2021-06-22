عضو لجنة الزمالك: لا نتعرض لأي ظلم.. وهناك أخبار جيدة للتجديد لبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، أن الفترة المقبلة ستشهد أخبار جيدة بشأن ملف التجديد للدولي المغربي أشرف بنشرقي.

وقال المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" التجديد للاعبين نقطة أساسية ونعمل على هذا الأمر مع اللجنة الفنية والمدرب والعمل في هذا الملف بشكل يومي".

وأضاف، أن الحفاظ على قوام الفريق هو الهدف الأول للجنة المؤقتة وأيضا دعم الفريق بالعناصر التي يحتاجها الفريق".

وتابع:" هناك أمور جيدة قادمة في الطريق بشأن التجديد لبعض اللاعبين، نعمل مع جميع اللاعبين من لهم أولوية في تجديد تعاقدتهم".

وأشار إلى أن ملف التجديد لأشرف بنشرقي على طاولة إدارة نادي الزمالك، وسيكون هناك أخبار جيدة في هذا الملف قريبا.

وأكد المندوه أن التجديد للنجم المغربي أشرف بنشرق من أولويات اللجنة المؤقتة للزمالك.

وردا على تصريحات عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أكد حسام المندوه ان الزمالك لا يتعرض لأي ظلم ولن نسمح لاي شكل من أشكال الظلم بأن يقع على النادي.

وفي وقت سابق ، أكد عمرو الدردير، أن ناديه حصل في كثير من الأحيان على حقوقه ، لكن الإدارة لا ترغب دائما في الحديث عن هذه الأمور للحصول على مكاسب أكثر.

وقال الدردير خلال حديثه عبر تطبيق "كلوب هاوس":" هناك أمور كثيرة لا نرغب في الحديث عنها وأمور لا نفضل الإعلان عنها".

وأتم:" في حاجات مش عاوزين نكلم فيها لأنها بتجيب لينا حقوق اكتر وحاجات أكثر، وبنعيش في دور إن احنا اتظلمنا فيها لكن لا نكون مظلومين ومش عاوزين نعلن عنها".