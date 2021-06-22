عضو لجنة الزمالك: لا نتعرض لأي ظلم.. وهناك أخبار جيدة للتجديد لبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، أن الفترة المقبلة ستشهد أخبار جيدة بشأن ملف التجديد للدولي المغربي أشرف بنشرقي.
وقال المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" التجديد للاعبين نقطة أساسية ونعمل على هذا الأمر مع اللجنة الفنية والمدرب والعمل في هذا الملف بشكل يومي".
وأضاف، أن الحفاظ على قوام الفريق هو الهدف الأول للجنة المؤقتة وأيضا دعم الفريق بالعناصر التي يحتاجها الفريق".
وتابع:" هناك أمور جيدة قادمة في الطريق بشأن التجديد لبعض اللاعبين، نعمل مع جميع اللاعبين من لهم أولوية في تجديد تعاقدتهم".
وأشار إلى أن ملف التجديد لأشرف بنشرقي على طاولة إدارة نادي الزمالك، وسيكون هناك أخبار جيدة في هذا الملف قريبا.
وأكد المندوه أن التجديد للنجم المغربي أشرف بنشرق من أولويات اللجنة المؤقتة للزمالك.
وردا على تصريحات عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أكد حسام المندوه ان الزمالك لا يتعرض لأي ظلم ولن نسمح لاي شكل من أشكال الظلم بأن يقع على النادي.
وفي وقت سابق ، أكد عمرو الدردير، أن ناديه حصل في كثير من الأحيان على حقوقه ، لكن الإدارة لا ترغب دائما في الحديث عن هذه الأمور للحصول على مكاسب أكثر.
وقال الدردير خلال حديثه عبر تطبيق "كلوب هاوس":" هناك أمور كثيرة لا نرغب في الحديث عنها وأمور لا نفضل الإعلان عنها".
وأتم:" في حاجات مش عاوزين نكلم فيها لأنها بتجيب لينا حقوق اكتر وحاجات أكثر، وبنعيش في دور إن احنا اتظلمنا فيها لكن لا نكون مظلومين ومش عاوزين نعلن عنها".