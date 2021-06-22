البدري: أتمنى الحضور الجماهيري في بداية مشوار مصر بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن تواجده في بطولة لكأس العرب للشباب من أجل منح الدعم للاعبين الشباب في المنتخب بالإضافة للتعرف على مستواهم.

وقال البدري خلال تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم:" دورنا كان تدعيم المنتخب المصري للشباب والتعرف على مستوى اللاعبين ومتابعهم".

وأوضح، أن كأس العرب للشباب سيكون احتكاك جيد لهذه المجموعة، مؤكدًا إن إقامة البطولة في هذا التوقيت مؤشر جيد على الاستقرار.

وتابع:" بدأنا ندخل في مرحلة الاستقرار و إقامة البطولات وهذا مؤشر جيد لمنتخب مصر في الفترة المقبلة ".

وأتم البدري تصريحاته:" نتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري خلال شهر سبتمبر في بداية مشوار منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 20222 ، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر للشباب في كأس العرب".