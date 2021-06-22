تقارير: غرفة ملابس باريس ترحب بانضمام راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن غرفة ملابس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ترحب بانضمام القائد الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وأعلن ريال مدريد، قبل عدة أيام، رحيل راموس عن صفوف الميرنجي بعد نهاية عقده.

وارتبط راموس بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم روما وباريس سان جيرمان، إلا أن القائد الإسباني لم يحسم بعد وجهته المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن تواجد كيلور نافاس ونيمار بين صفوف الفريق الباريسي يدعم انتقال راموس إلى العاصمة الفرنسية.

وتذكرت الصحيفة الكتالونية وداع نيمار الأخير للكلاسيكو الإسباني، حيث توجه إلى غرفة ملابس ريال مدريد رفقة مواطنه مارسيلو، وغادر الغرفة حاملا قميص راموس.

ولفتت "موندو" إلى أن لفتة نيمار السابقة مع راموس تعد دليلا على ترحيب من جانب البرازيلي للعمل مع مدافع ريال مدريد السابق.

كما أشارت إلى أن نيمار ليس وحده الذي أبدى ترحيبا براموس، بل أيضًا زميله السابق نافاس.

وأوضحت أنه في حالة انتقال راموس إلى باريس، فإن الإسباني المخضرم سيجد بيئة ودية في غرفة الملابس تضم العديد من اللاعبين الذين سبق وتدرب معهم في نفس الفريق أو شارك ضدهم في الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن راموس حقق 22 لقبا بقميص ريال مدريد خلال مسيرة استمرت 16 عاما.