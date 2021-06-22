التكهنات تحيط بمستقبل رونالدو ومبابي وكين خلال بطولة أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - د ب أ:

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السماح للتكهنات حول مستقبله مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بالتأثير على تركيزه في منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا، حيث لا يعاني اللاعب البالغ من العمر 36 عاما من الأرق هذه الأيام.

وقال رونالدو : "لو كان عمري 18 أو 19 عاما، ربما لم أكن لأنام في الليل".

وهذا التصريح في حد ذاته يعد بمثابة اعتراف بوجود أفكار حول الانتقال في ذهنه، ويمكن قول الشيء ذاته عن مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين.

هاري كين

وتسبب الأداء المتواضع لهاري كين حتى الآن في مباراتين مع المنتخب الإنجليزي، في موجة من التكهنات في الصحافة البريطانية التي أكدت أن اللاعب منشغل للغاية برغبته في الرحيل عن فريقه الحالي توتنهام.

بيل

وتواجد جاريث بيل، قائد منتخب ويلز، في صفوف توتنهام الموسم الماضي، لكنه لا يزال لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني، ويعد مستقبله مجهولا عقب البطولة.

مبابي

وارتبط كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بالرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان، في الوقت الذي ذكرت فيه التقارير أن مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ محاولات جديدة لضم جادون سانشو جناح المنتخب الإنجليزي وفريق بوروسيا دورتموند الألماني، والذي لم يلعب أي دقيقة حتى الآن في بطولة أمم أوروبا.

ديباي ودوناروما

وفي الوقت الذي يدور فيه النقاش حول انتظار الانتقالات نهاية منافسات أمم أوروبا، فإنه في حالة الهولندي ممفيس ديباي، فقد أعلن الأخير رحيله إلى برشلونة الإسباني خلال البطولة.

ومن المتوقع إعلان انتقال الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الاسبوع، حتى من مدربه في المنتخب.

وقال روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق الإيطالي: "إذا ذهب إلى باريس سيكون خيارا جيدا، لأن باريس فريق عظيم". ويرغب المنتخب الإيطالي في إنهاء الحارس للصفقة في الوقت الحالي وحتى الذهاب إلى باريس للخضوع للفحص الطبي، وذلك حتى لا يتشتت انتباهه خلال مراحل خروج المغلوب في البطولة.

متألقون في يورو

وتدور تكهنات أيضا حول مستقبل الظهير الهولندي دينزيل دومفريس ومهاجم باير ليفركوزن باتريك شيك وبيتر جولاتشي حارس مرمى المجر وفريق لايبزج.

ويدرك ماتياس جينتر مدافع المنتخب الألماني التكهنات التي تربطه بالانتقال من مونشنجلادباخ إلى برشلونة الإسباني ، لكنه لا يرغب في ذلك الأمر في تلك المرحلة من منافسات أمم أوروبا.

وقال جينتر/ 27 عاما: "سيكون من الغريب أن أبعد نفسي عن تلك الأجواء، وأقول أنني سأفعل شيئا خاص بي".

وهذا أيضا رأي مانويل لوكاتيلي لاعب وسط المنتخب الإيطالي، في الوقت الذي أبدى فيه ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني اهتمامهما بضم لاعب وسط ساسولو، وقال اللاعب صاحب الـ 23 عاما: "أريد فقط أن استمتع بتلك البطولة بدون التفكير في المستقبل".

وقد تطول التكهنات بالنسبة لنجوم مثل كين ورونالدو إلى أسابيع، لكن في عالم فيروس كورونا حيث القليل من الأندية تنعم بثروات مالية ضخمة لضمهم، قد تكون الخطوة أسرع بكثير مما يعتقدون.