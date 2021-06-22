يويفا يرفض إضاءة "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح خلال يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - د ب أ:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء رفضه لإضاءة استاد "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية بألوان قوس قزح على هامش مباراة المنتخبين الألماني والمجري المقررة غدا الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وذكر اليويفا أنه رفض الاقتراح المقدم من مجلس مدينة ميونخ، لأنه سيمثل رسالة سياسية تأتي ردا على قانون جرى سنه في المجر.

وكان البرلمان المجري قد وافق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يقيد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول الجنسي.

ويحمل القانون أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليميني المحافظ.

وجرى تقديم مقترح مجلس مدينة ميونخ كإشارة إلى تعزيز ودعم التنوع، حيث أنه عادة ما يجرى استخدام ألوان قوس قزح من جانب جماعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن استادات أخرى في ألمانيا، من بينها استاد فرانكفورت واستاد كولون، ستضاء بألوان قوس قزح خلال مباراة الغد.

كذلك يمكن لمانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني مواصلة ارتداء شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح، حيث أوقف اليويفا مراجعة هذه المسألة.