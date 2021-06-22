المتحدث الرسمي للزمالك: نحصل على حقوقنا.. ونعيش في دور المظلومين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ناديه حصل في كثير من الأحيان على حقوقه، لكن الإدارة لا ترغب دائمًا في الحديث عن هذه الأمور للحصول على مكاسب أكثر.

وقال الدردير خلال حديثه عبر تطبيق "كلوب هاوس": "هناك أمور كثيرة لا نرغب في الحديث عنها وأمور لا نفضل الإعلان عنها".

وأضاف: "إدارة نادي الزمالك تحصل علي حقوق النادي، في الوقت التي تتحدث فيه الجماهير عن إهدار تلك الحقوق وفي الحقيقة نكون قد حصلنا على أشياء ولا نتحدث عنها".

وتابع: "فيه حاجات مش عاوزين نكلم فيها؛ لأنها بتجيب لنا حقوق أكتر وحاجات أكتر، وبنعيش في دور إن إحنا اتظلمنا فيها لكن لا نكون مظلومين، ومش عاوزين نعلن عنها".

وأتم تصريحاته: "الزمالك قوي وبيحصل على حقه، وفي وجودنا عمرنا ما بنتهاون في حق الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد.