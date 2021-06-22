المتحدث الرسمي للزمالك: نحصل على حقوقنا.. ونعيش في دور المظلومين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ناديه حصل في كثير من الأحيان على حقوقه، لكن الإدارة لا ترغب دائمًا في الحديث عن هذه الأمور للحصول على مكاسب أكثر.
وقال الدردير خلال حديثه عبر تطبيق "كلوب هاوس": "هناك أمور كثيرة لا نرغب في الحديث عنها وأمور لا نفضل الإعلان عنها".
وأضاف: "إدارة نادي الزمالك تحصل علي حقوق النادي، في الوقت التي تتحدث فيه الجماهير عن إهدار تلك الحقوق وفي الحقيقة نكون قد حصلنا على أشياء ولا نتحدث عنها".
وتابع: "فيه حاجات مش عاوزين نكلم فيها؛ لأنها بتجيب لنا حقوق أكتر وحاجات أكتر، وبنعيش في دور إن إحنا اتظلمنا فيها لكن لا نكون مظلومين، ومش عاوزين نعلن عنها".
وأتم تصريحاته: "الزمالك قوي وبيحصل على حقه، وفي وجودنا عمرنا ما بنتهاون في حق الزمالك".
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد.