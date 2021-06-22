صفقات برشلونة | صفقة تبادلية تضع تراوري على أعتاب البرسا

أبدى الدولي الإسباني أداما تراوري، وجناح فريق وولفرهامبتون، رغبة في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

لم يخفي اللاعب رغبته في العودة إلى برشلونة مرة أخرى، حيث قال تراوري في تصريحات إذاعية: برشلونة هو بيتي، إنه واقع، لقد كبرت هناك وكان عمري 10 سنوات.

وأضاف جناح ولفرهامبتون: سيتعين علينا التعامل مع وكلائي ومعرفة الدور الذي يريده برشلونة.

وحمل تراوري قميص برشلونة في الماضي ذلك في عام 2004، وشارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في 23 نوفمبر 2013 في الدوري ضد غرناطة.

ويمتد عقد أداما مع وولفرهامبتون حتى صيف 2023، ولكن على ما يبدو أن الجناح الإسباني يرغب في خوض تجربة جديدة بعد موسم الفريق المخيب للآمال.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن أحد الخيارات الممكنة لانتقال تراوري إلى برشلونة هو عقد صفقة تبادلية ينتقل على أثرها فرانسيسكو ترينكاو لاعب البرسا، إلى وولفرهامبتون خاصة وأنه هدفاً للنادي الإنجليزي، كما يحظى الفريق الإنجليزي بعلاقة جيدة مع برشلونة حيث نجح في ضم البرتغالي نيلسون سيميدو الصيف الماضي من النادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة في التمكن من حسم هذه الصفقة لصالحه من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021.

شارك تراوري صاحب الـ25 عامًا، في 41 مباراة رفقة ولفرهامبتون خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وقام بصناعة 3 أهداف.