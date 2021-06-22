صفقات ريال مدريد | الملكي يضع عينه على وريث إبراهيموفيتش

دخل الدولي السويدي ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسيداد، دائرة اهتمام نادي ريال مدريد، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن ريال مدريد وضع عينه نحو التعاقد مع الدولي السويدي إيزاك، خصوصًا لإرتفاع سعر هالاند ومبابي خلال هذه الفترة.

ومازال ريال مدريد يبحث عن بديل مناسب للفرنسي كريم بنزيمة، في ظل تدني مستوى لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن قيمة فسخ عقد اللاعب التي بينه وبين نادي ريال سوسيداد، تبلغ 70 مليون يورو، وقد فتح النادي الملكي المفاوضات مع وكلاء اللاعب السويدي.

لاعب ريال سوسيداد و صاحب الـ 21 عامًا، قدم مستويات قوية أمام نادي ريال مدريد وكان مرعبًا لدفاعات الفريق الملكي، وليس جديدًا عليه، حيث لقبته الصحافة العالمية بـ “إبراهيموفيتش الجديد”.

إيزاك الملقب بـ “إبراهيموفيتش الجديد” نظرًا لأنه يتمتع بمهارات متميزة وإمكانيات هائلة تجعله شبيهًا بالأسطورة السويدي.

لدى لاعب ريال سوسيداد عدة عروض أخرى، أبرزها، ليفربول وتشيلسي اللذان يرغبان في الحصول على خدماته منذ فترة تألقه اللافت.

وقد تمكن الدولي السويدي صاحب الـ21 عامًا من تسجيل 33 هدفًا خلال أخر موسمين رفقة ريال سوسيداد بجميع البطولات.

ويتواجد اللاعب حاليًا رفقة منتخب بلاده وذلك من أجل المشاركة في يورو 2020 هذا الشهر، و ظهر بأداء مميز للغاية حتى الآن.