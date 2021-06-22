الميركاتو الصيفي 2021 | سببان يدفعان سيرجيو راموس لقبول عرض باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية واردة من إسبانيا، أن انضمام قائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بات قريباً للغاية لعدة أسباب هامة.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أعلن في وقت سابق، رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس عن ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد 15 عاماً من العطاء والإنجازات.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن سيرجيو راموس أمامه ثلاثة عروض في أوروبا من “مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان” لاختيار واحداً منهم في الميركاتو الصيفي 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن، المدافع الإسباني لدية عدة أسباب لقبول عرض سان جيرمان، مؤكدة أن عرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يعتبر الأقوى للحصول على خدمات سيرجيو راموس بسبب عدم احتياج بيب جوارديولا لمدافع جديد، خاصةً بعد تألق روبين دياس، وجون ستونز في الموسم الأخير.

وقالت الصحيفة :”أن الدولي الإسباني يتجه تفكيره إلى عرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب تاريخه العريق، ولكن مع ذلك فإن عرض باريس سان جيرمان متفوق من الناحية المالية، لذا قد ينتهي به المطاف في ملعب الأمراء “.

وتابعت الصحيفة :”أن هناك سبب آخر قد يجذب راموس للعب في سان جيرمان وهو أن العاصمة الفرنسية هي وجهة مثالية لكل من اللاعب وعائلته، ويمكن للنادي الباريسي أن يقدم عقداً لمدة موسمين أو أكثر لراموس، وهو الشيء الذي كان يبحث عنه في ريال مدريد قبل رحيله”.