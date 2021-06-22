حقيقة إرسال كشافة مانشستر يونايتد لمتابعة ديانج أمام الترجي

تناولت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة، رغبة مسئولو نادي مانشستر يونايتد في متابعة لاعب وسط فريق الأهلي المالي أليو ديانج، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتعاقد النادي الأهلي مع أليو ديانج في صيف 2019، قادمًا من نادي مولودية الجزائر، مقابل مليون و100 ألف يورو، وخاض 35 مباراة مع الأحمر هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل هدف وحيد، ومرر 4 تمريرات حاسمة.

وأكد صحفي غاني متخصص في الكرة الإفريقية، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن مانشستر يونايتد ينتظر الموافقة من الكاف لإرسال كشافين إلى مصر، لمتابعة أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي المقبلة.

لماذا يتواصل مانشستر مع الكاف وليس الأهلي؟

أكد الصحفي أن نادي مانشستر يونايتد ينتظر قرار الكاف بالموافقة على حضور اللقاء وليس الأهلي، رغم أن الأخير هو المسئول، وقد حدث ذلك من قبل بتواجد كشافين من الدوري الفرنسي خلال مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بموافقة إدارة القلعة الحمراء.

الصحفي ينقل من مصادر مصرية يبحث عن زيادة متابعين حسابه

من خلال البحث في حساب الصحف الغاني، يتضح أن أغلب الأخبار التي يكتبها عن النادي الأهلي من مصادر صحفية مصرية وليست عن طريق أي معلومة منه أو تصريحات خاصة.

كما أكد أكثر من صحفي مصري أنه تواصل معه أكثر من مرة، يطلب فيها إعادة تغريدة تدويناته بالإضافة إلى أن يطالب جماهير النادي الأهلي، متابعته مستغلا شعبيته الجماهيرية في إفريقيا.

وكتب إلى صحفي: “أهلا يا أخي، هل من الممكن أن تكتب تويتة وتشير إلى حسابي وتطلب من جماهير النادي الأهلي متابعتي، لأنني فقدت حسابي القديم”.